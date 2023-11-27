Мировые продажи элитного виски на аукционах за год упали на 7%

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Мировые продажи односолодового виски стоимостью свыше 1 тысячи фунтов за бутылку на аукционах за период 12 месяцев (с сентября 2022 года по сентябрь 2023 года ) сократились на 7%, до 27 млн фунтов стерлингов ($34,1 млн), говорится в сообщении инвестиционного банка Noble & Co.

Это рекордное падение с 2012 года, не считая ковидного 2020 года, когда многие аукционы были закрыты, отмечает Financial Times. В 2022 году продажи элитного виски подскочили на 19%.

Отчасти сокращение продаж виски вызвано замедлением спроса в Китае, важном рынке для товаров класса "люкс".

Негативная динамика фиксируется и в более доступном сегменте: продажи бутылок стоимостью 100 фунтов за указанный период не изменились в денежном выражении, несмотря на увеличение объема на 17%.

Ранее производитель алкогольных напитков Diageo, которому принадлежит бренд виски Johnnie Walker, предупредил о снижении прибыли во втором полугодии 2023 года из-за слабых продаж в Латинской Америке, а Ассоциация шотландского виски (Scotch Whisky Association) сообщила о сокращении экспорта в первом полугодии на 3,6% в стоимостном выражении.