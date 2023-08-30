Простой завода "ПСМА Рус" в Калуге продлен до конца ноября

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Автозавод ООО "ПСМА Рус" (совместное предприятие Stellantis и Mitsubishi, Калуга) останется в простое до 30 ноября 2023 года. Об этом сообщается в соцсетях на официальной странице первичной профсоюзной организации предприятия.

По информации профсоюза, на заводе 31 августа пройдет ярмарка вакансий, на которой будут присутствовать представители компании "Авилон", а также группы "ГАЗ", Haval, "КАМАЗ". С сотрудниками "ПСМА Рус", которые примут решение занять вакансии на этих предприятиях, будет до декабря приостановлен трудовой договор.

"Должность, место работы и трудовой стаж будут сохранены. Программы ДМС и страхования от несчастных случаев продолжат действовать. Также сохранены юбилейные выплаты (5, 10, 15 лет). Будет обеспечена организация проезда, проживания и питания", - говорится в сообщении профсоюза.

Ранее сообщалось, что завод "ПСМА Рус" приостановил работу с весны 2022 года. Согласно отчету компании за 2022 год, предприятие ищет российских поставщиков автокомпонентов, чтобы снизить зависимость производства от поставок из недружественных стран, и не планирует прекращать деятельность в России.

Завод "ПСМА Рус", расположен в калужском индустриальном парке "Росва", работал с 2012 года. Stellantis принадлежит 70% долей предприятия, еще 30% – у Mitsubishi. Инвестиции в проект, как сообщалось, были на уровне 550 млн евро. Завод до приостановки производства выпускал легковые Peugeot 408 и Citroen C4, легкие коммерческие Peugeot, Opel и Citroen, а также мини-фургоны и компакт-вэны Peugeot Partner, Citroen Berlingo и Opel Combo. Mitsubishi на мощностях "ПСМА Рус" осуществлял сборку внедорожников Outlander и Pajero Sport.