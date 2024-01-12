Бывший завод Volkswagen в Калуге должны перезапустить в I полугодии

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Бывший автозавод Volkswagen в Калуге предполагается перезапустить в течение первого полугодия, сообщил телеканалу "Россия 24" губернатор Калужской области Владислав Шапша.

"В первом полугодии этого года, я уверен, он заработает. Последние штрихи в этих переговорах уже подведены", - сказал он.

В ноябре 2023 года профсоюз АСМ ООО "Фольксваген Груп Рус" сообщал, что предприятие останется в простое до 29 февраля 2024 года.

В мае 2023 года германский концерн Volkswagen продал российские активы структуре дилерского холдинга "Авилон" - ООО "Арт-Финанс" - за 125 млн евро.

Автозавод, расположенный в индустриальном парке "Грабцево" в Калуге, имеет производственную мощность в 225 тысяч автомобилей в год. До весны 2022 года предприятие выпускало модели Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid. Также в Калуге у германского концерна работал завод бензиновых двигателей мощностью 150 тысяч единиц в год.