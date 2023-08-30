Инфляция в РФ с 22 по 28 августа составила 0,03%, годовая превысила 5%

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 22 по 28 августа составила 0,03% после 0,09% с 15 по 21 августа, 0,10% с 8 по 14 августа, 0,01% с 1 по 7 августа, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца прирост цен к 28 августа составил 0,23%, с начала года - 3,65%.

Из данных за 28 дней августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 28 августа ускорилась до 5,08% с 4,88% на 21 августа и 4,30% на конец июля, если ее высчитывать из недельной динамики (судя по оценкам годовой инфляции в релизах по итогам советов директоров такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 5,04%, если высчитывать из среднесуточных данных за весь август 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития в феврале).

В августе 2022 года была зафиксирована дефляция на уровне 0,52%, поэтому продолжение ускорения годовой инфляции в августе текущего года было ожидаемым.

За период с 22 по 28 августа 2023 г. выросли цены: на баранину - на 1,8%, мясо кур - на 1,5%, свинину - на 1,3%, колбасы полукопченые и варено-копченые - на 0,7%, соль поваренную и рис - на 0,6%, сосиски, сардельки, консервы овощные для детского питания - на 0,5%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию за неделю составило 2,7% (неделей ранее - снижение на 3,1%), в том числе на капусту - 13,7%, лук - 10,5%, морковь - 6,9%, помидоры - 6,4%, картофель - 5,9%, свеклу - 4,8%, яблоки - 0,1%. В то же время цены на огурцы выросли на 4,8%, бананы - на 3,0%.

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: аллохол - на 0,7%, левомеколь, метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 0,6%, ренгалин - на 0,5%.

Из непродовольственных товаров выросли цены: на кроссовки для взрослых - на 1,0%, доски обрезные - на 0,6%, стиральные порошки - на 0,4%.

Бензин автомобильный за неделю подорожал на 0,4%, дизельное топливо - на 1,4%.

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета снизилась на 8,8% (неделей ранее - снизилась на 0,7%).

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 28 августа на уровне 5,03%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"Основной вклад в замедление инфляции на отчетной неделе внесло снижение темпов роста цен в сегменте непродовольственных товаров (до 0,18% с 0,30% неделей ранее) за счет замедления удорожания легковых автомобилей и удешевления электро- и бытовых приборов. Также увеличились темпы дефляции в секторе услуг (снижение на 0,37% после снижения на 0,01% неделей ранее) на фоне ускорения снижения цен на авиабилеты (на 8,77%). В сегменте продовольственных товаров рост цен умеренный - на 0,06% (после снижения на 0,02% неделей ранее)", - говорится в обзоре министерства.

Как сообщалось, Банк России 15 августа на внеочередном заседании совета директоров повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов, до 12%.

В пресс-релизе по данному поводу ЦБ не стал давать традиционный сигнал о будущей направленности ДКП. В заявлении по итогам внеочередного заседания совета директоров осталась только базовая фраза: "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков".

Позже Банк России сообщил, что в случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки. "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из того, в какой мере фактическая и ожидаемая динамика инфляции относительно цели, процесс структурной перестройки экономики, а также риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков будут способны дополнительно усилить риск отклонения инфляции вверх от цели вблизи 4% в 2024 году", - заявил регулятор.

Президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам на прошлой неделе заявил, что инфляционные риски в РФ в последнее время растут, задача сдерживания цен выходит на первый план, а правительству и ЦБ нужно выстраивать соответствующую экономическую политику.

"Объективные данные показывают, что инфляционные риски, хочу обратить на это внимание, мы с коллегами обращаемся в последнее время к этой теме постоянно, инфляционные риски все-таки растут. И задача сдержать рост цен сейчас выходит на первый план. Я прошу, коллеги из правительства, ЦБ держать ситуацию на постоянном контроле и соответствующим образом выстраивать экономическую политику", - подчеркнул Путин.

Как сообщалось, ЦБ прогнозирует, что годовая инфляция в РФ в 2023 году составит 5,0-6,5% и вернется к 4% в 2024 году.

Прогноз Минэкономразвития РФ от апреля 2023 года предполагает инфляцию по итогам текущего года на уровне 5,3% (будет уточнен в ближайшее время).

Министр финансов Антон Силуанов недавно заявил, что ожидает инфляцию в 2023 году на уровне около 6%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, по инфляции в 2023 году составляет 6,0% (вырос с 5,7% по опросу в начале июля), по инфляции в 2024 году - 4,8% (вырос с 4,6% по опросу месяц назад).