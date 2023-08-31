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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:19

В Кремле заверили, что Путин следит за ценами на жизненно важные продукты

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин отслеживает ситуацию вокруг цен на жизненно важные продукты, в том числе хлеб, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

На брифинге его попросили прокомментировать публикации о скором подорожании хлеба в связи с повышением цен на горючее, и спросили, следит ли руководство страны за ситуацией.

"Тема, связанная с ценами, находится постоянно в поле зрения президента, и он постоянно обсуждает ее с правительством, - ответил Песков. - Да, есть определенные инфляционные процессы, хотя инфляция сейчас чуть-чуть выше целевого уровня".

"Тем не менее, речь идет о достаточно низком уровне инфляции", - добавил он.

Минсельхоз в августе дважды комментировал сообщения о вероятном подорожании хлеба. 21 августа ведомство прогнозировало, что рост цен на хлеб в 2023 году не превысит уровень общей инфляции. По оценке министерства, нынешнее повышение цен на зерно не скажется на себестоимости хлеба, поскольку "основная доля производственных затрат в этом сегменте приходится на другие составляющие, включая электроэнергию, логистику, компоненты оборудования".

28 августа Минсельхоз комментировал публикацию о том, что производители могут повысить цены на хлеб на 7-10% из-за удорожания логистики. Ведомство заявило, что российские перерабатывающие предприятия в полном объеме обеспечены зерном и продуктами его переработки, включая хлебопекарную муку, и что розничные цены на хлеб из пшеничной и ржано-пшеничной муки увеличились всего на 1%.

Владимир Путин Дмитрий Песков Минсельхоз
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