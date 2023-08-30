Росстат оценил рост ВВП РФ в I полугодии в 1,6%

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - ВВП РФ в I полугодии 2023 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,6%. Такую оценку распространила в среду Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В середине августа Росстат опубликовал первую оценку по II кварталу 2023 года (без публикации данных за полугодие) – рост на 4,9% в годовом сравнении после снижения на 1,8% в I квартале.

Данные Росстата за полугодие оказались незначительно лучше расчетов Минэкономразвития - министерство ранее оценивало рост ВВП в I полугодии на 1,4%.

Как сообщалось, официальный прогноз Минэкономразвития от апреля предполагает рост экономики в 2023 году на 1,2%, но уже и президент, и премьер-министр, и глава Минэкономразвития заявляли, что рост может превысить 2% (министерство уточнит прогноз в ближайшие дни).

Министр финансов Антон Силуанов недавно заявил, что рост ВВП РФ в 2023 году может превысить и 2,5%.

Банк России 21 июля улучшил прогноз динамики ВВП РФ в 2023 году до роста в интервале 1,5-2,5% вместо роста 0,5-2,0% в апрельской версии. В III квартале 2023 года ЦБ ожидает рост на 3,6% в годовом выражении, в IV квартале - рост на 1,5%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, предполагает рост российской экономики в 2023 году на 2,1%.