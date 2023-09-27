Минэкономразвития сообщило о росте ВВП в августе на 5,2%

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В августе 2023 года российский ВВП, по оценке Минэкономразвития, вырос на 5,2% в годовом сравнении после повышения на 5,1% в июле (оценка уточнена с 5%), 5,7% в июне, на 5,8% в мае, на 3,6% в апреле, снижения на 0,7% в марте, спада на 2,6% в феврале и на 2,7% в январе.

Об этом говорится в обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике".

В целом за январь-август 2023 года министерство оценило рост экономики на 2,5%.

С исключением сезонного фактора, по расчетам министерства, рост ВВП в августе замедлился до 0,4% с 0,6% в июле.

"По оценке Минэкономразвития России, в августе 2023 года ВВП превысил уровень прошлого года на 5,2% г/г (5,1% г/г в июле), а уровень двухлетней давности на 2,4% (на 0,9% в июле). В целом за 8 месяцев 2023 года ВВП вырос на 2,5% г/г (рост на 2,1% г/г за 7 месяцев 2023 года). С исключением сезонного фактора рост ВВП составил 0,4% м/м после роста на 0,6% м/м месяцем ранее (предыдущая оценка за июль 0,5 м/м", - говорится в докладе.

Как сообщалось, по данным Росстата, промышленное производство в августе ускорило рост до 5,4% г/г после 4,9% г/г в июле. В целом за 8 месяцев 2023 года промышленное производство выросло на 3%.

Рост объема строительных работ в августе ускорился до 8,9% г/г после 6,5% г/г месяцем ранее. В целом за 8 месяцев 2023 года выпуск в строительной отрасли вырос на 8,8% г/г.

В августе рост объемов оптовой торговли составил 23,0% г/г (после 24,8% г/г месяцем ранее). По итогам 8 месяцев объемы торговли превысили уровень прошлого года на 6,1% г/г.

Рост оборота розничной торговли в августе ускорился до 11,0% г/г после 10,8% г/г в июле. В целом за 8 месяцев текущего года показатель вырос на 3,7%.

Выпуск продукции сельского хозяйства в августе упал на 6,8% г/г (после снижения на 3,2% г/г в июле) на фоне рекордного урожая зерновых и зернобобовых в прошлом году. В целом за 8 месяцев 2023 г. выпуск сельского хозяйства снизился на 2,4%.

В августе грузооборот транспорта вырос на 0,4% г/г после снижения на 0,4% г/г в июле. В целом за 8 месяцев 2023 года динамика грузооборота транспорта снизилась на 1,6%.

Минэкономразвития в сентябре повысило прогноз по росту ВВП страны в 2023 году до 2,8% с 1,2% в апрельской версии. В 2024 году министерство ожидает рост ВВП на 2,3% (2,0% по прогнозу в апреле), в 2025 году - также на 2,3% (2,6%), в 2026 году - на 2,2% (2,8%).

Банк России 15 сентября сохранил прогноз роста ВВП в 2023 году на уровне 1,5-2,5%. Одновременно ЦБ снизил верхнюю границу интервального прогноза роста ВВП в 2024 году - теперь прогноз равен 0,5-1,5% против 0,5-2,5% в июльской версии. Прогноз по росту ВВП на 2025 год ЦБ сохранил в интервале 1,0-2,0%, на 2026 год сохранил в интервале 1,5-2,5%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября, предполагает рост российской экономики в 2023 году на 2,3%, в 2024 году - на 1,5%.