Сальдированная прибыль предприятий РФ в I полугодии сократилась на 11,4%

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Предприятия РФ в январе-июне 2023 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 14 трлн 802,8 млрд рублей, что на 11,4% меньше, чем за тот же период 2022 года, сообщил в среду Росстат.

При этом в июне этого года положительный сальдированный финрезультат компаний, по данным ведомства, вырос на 75,8% – до 2 трлн 974,7 млрд рублей с 1 трлн 692,3 млрд рублей в июне 2022 года. Существенный рост в июне объясняется низкой базой июня 2022 года, когда сальдированная прибыль сократилась до менее 1,7 трлн рублей после более 3 трлн рублей в мае 2022 года.

Сальдированная прибыль компаний в сфере добычи полезных ископаемых снизилась за шесть месяцев 2023 года на 17,6% по сравнению с январем-июнем 2022 года и составила 2 трлн 769,7 млрд рублей. В том числе в сфере добычи нефти и природного газа показатель вырос на 3,7% – до 1 трлн 978,6 млрд рублей. В сфере добычи угля прибыль упала на 52,9% - до 282,5 млрд рублей.

В обрабатывающих производствах сальдированная прибыль за январь-июнь 2023 года составила 4 трлн 632,9 млрд рублей, что на 28,5% ниже прошлогоднего показателя.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционированием воздуха сальдированная прибыль составила 1 трлн 55,5 млрд рублей и увеличилась на 84,4%.

В области информации и связи сальдированная прибыль выросла в 3,7 раза, составив 492,5 млрд рублей.

В оптовой и розничной торговле сальдированная прибыль сократилась на 51% и оказалась на уровне 1 трлн 513,1 млрд рублей.

В сельском хозяйстве сальдированная прибыль по итогам января-июня 2023 года составила 287,5 млрд рублей (снижение на 37,6%), в строительстве - 362,4 млрд рублей (рост на 74,1%), в сфере транспортировки и хранения - 834,3 млрд рублей (снижение на 8,5%).

Как сообщалось, сальдированная прибыль (прибыль минус убыток) предприятий РФ в 2022 году составила 25 трлн 925,5 млрд рублей, что на 12,6% меньше показателя 2021 года