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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:08

Сальдированная прибыль российских предприятий в январе-июле выросла на 0,8%

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Российские предприятия в январе-июле 2023 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 18 569,5 млрд рублей, что на 0,8% больше, чем годом ранее, сообщил Росстат.

При этом в июле этого года положительный сальдированный финрезультат компаний, по данным ведомства, вырос в 2,2 раза - до 3 766,7 млрд рублей с 1 ш705,1 млрд рублей в июле 2022 года (когда наблюдалось значительное сокращение показателя).

Сальдированная прибыль компаний в сфере добычи полезных ископаемых выросла за семь месяцев 2023 года на 4% по сравнению с январем-июлем 2022 года и составила 4 ш133,5 млрд рублей. В том числе в сфере добычи нефти и природного газа показатель вырос на 36,6% - до 3 ш186,5 млрд рублей. В сфере добычи угля прибыль упала на 54,6% - до 316,1 млрд рублей.

В обрабатывающих производствах сальдированная прибыль за январь-июль 2023 года составила 5 ш598,8 млрд рублей, что на 16,1% ниже прошлогоднего показателя.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционированием воздуха сальдированная прибыль составила 1 ш117,6 млрд рублей и увеличилась на 84,1%.

В оптовой и розничной торговле сальдированная прибыль сократилась на 41,2% и оказалась на уровне 2 ш191 млрд рублей.

В сельском хозяйстве сальдированная прибыль по итогам января-июля 2023 года составила 324,8 млрд рублей (снижение на 28,9%), в строительстве - 438,7 млрд рублей (рост почти в 2 раза), в сфере транспортировки и хранения - 1 078,2 млрд рублей (рост на 10,3%).

Сальдированная прибыль (прибыль минус убыток) предприятий страны в 2022 году составила 25 925,5 млрд рублей, что на 12,6% меньше показателя 2021 года.

Росстат
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