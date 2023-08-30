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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

СД "ФосАгро" рекомендовал промежуточные дивиденды в 126 рублей на акцию

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров "ФосАгро" рекомендовал дивиденды по результатам I полугодия 2023 года из расчета 126 рублей на акцию, сообщила компания.

Внеочередное собрание акционеров, на которое будет вынесен вопрос о дивидендах, назначено на 30 сентября. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет определен по состоянию на 8 сентября.

Общая сумма выплат может составить 16,3 млрд рублей, что близко к полному FCF за II квартал (составил 16,7 млрд рублей).

Накануне публикации отчетности "ФосАгро" аналитики оценивали возможные дивиденды компании в 81-132 рубля на акцию, а на основании уже раскрытых финпоказателей ИБ "Синара" уточнил свой прогноз до 129 рублей на акцию.

За I квартал "ФосАгро" выплатила 264 рубля на акцию. "На наш взгляд, рынок был готов к ухудшению результатов "ФосАгро" в квартальном сопоставлении, однако инвесторов может разочаровать двукратное уменьшение размера дивидендов по сравнению с выплатой за I квартал", - предупреждала "Синара".

Семья Гурьевых через траст и напрямую владеет 48,48% акций "ФосАгро". Еще 20,6% акций "ФосАгро" принадлежит Татьяне Литвиненко (по открытым данным, она является супругой ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко). Free float составляет 30,9%.

ФосАгро
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