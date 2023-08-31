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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Правительство РФ в четверг обсудит допсубсидии закрытым южным аэропортам

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Правительство на заседании в четверг планирует обсудить выделение в 2023 году дополнительных субсидий для поддержки 11 закрытых аэропортов юга и центральной части РФ.

Это потребует внесения изменений в распоряжение от 18 мая 2023 г. №1266-р. Ожидается, что средства будут выделены из резервного фонда кабмина, их распорядителем выступит Росавиация, сказано в материалах к заседанию.

Из соображений безопасности с 24 февраля прошлого года приостановлена работа аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Для поддержки их финансового состояния в прошлом году правительство выделило 7,6 млрд рублей.

В мае этого года были выделены дополнительные субсидии в сумме около 2,5 млрд рублей. Средства были направлены на компенсацию расходов аэропортов за декабрь 2022 - март 2023 гг.

Правительство РФ
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