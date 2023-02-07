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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Власти РФ в 2023 г. продолжат субсидирование 11 закрытых южных аэропортов

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ в 2023 году продолжит субсидирование 11 закрытых аэропортов юга и центральной части страны, сообщила замглавы Росавиации Наталья Андрианова на форуме NAIS-2023.

"Есть планы по финансированию деятельности 11 закрытых аэропортов юга. В прошлом году на это было потрачено порядка 6,7 млрд руб. Эта мера господдержки будет обязательно продолжена в этом году, в настоящее время готовятся соответствующие правила и порядок финансирования", - сказала Андрианова.

Из соображений безопасности с 24 февраля прошлого года приостановлена работа аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Росавиация Наталья Андрианова
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