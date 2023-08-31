Оценка роста ВВП Франции во II квартале оставлена на уровне 0,5%

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - ВВП Франции во втором квартале 2023 года увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, по окончательным данным национального статистического института Insee.

Финальная оценка совпала с предварительной, как и предполагали эксперты, опрошенные Trading Economics.

Потребительские расходы во Франции в минувшем квартале уменьшились на 0,5% по сравнению с предыдущим, в том числе, расходы на еду сократились на 2,8%. Валовые капиталовложения бизнеса снизились на 0,1%, инвестиции в строительство - на 1%.

Объем экспорта увеличился на 2,7%, импорта - на 1,6%.

Оценка роста ВВП Франции во втором квартале в годовом выражении повышена до 1% с предварительно объявленных 0,9%.

В первом квартале, согласно пересмотренным данным, объем ВВП не изменился по сравнению с предыдущим и вырос на 0,8% в годовом выражении. Ранее сообщалось о повышении показателей на 0,1% и 0,9% соответственно.