Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:19

Оценка роста ВВП Франции во II квартале оставлена на уровне 0,5%

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - ВВП Франции во втором квартале 2023 года увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, по окончательным данным национального статистического института Insee.

Финальная оценка совпала с предварительной, как и предполагали эксперты, опрошенные Trading Economics.

Потребительские расходы во Франции в минувшем квартале уменьшились на 0,5% по сравнению с предыдущим, в том числе, расходы на еду сократились на 2,8%. Валовые капиталовложения бизнеса снизились на 0,1%, инвестиции в строительство - на 1%.

Объем экспорта увеличился на 2,7%, импорта - на 1,6%.

Оценка роста ВВП Франции во втором квартале в годовом выражении повышена до 1% с предварительно объявленных 0,9%.

В первом квартале, согласно пересмотренным данным, объем ВВП не изменился по сравнению с предыдущим и вырос на 0,8% в годовом выражении. Ранее сообщалось о повышении показателей на 0,1% и 0,9% соответственно.

Франция Insee
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Индекс МосБиржи обновил годовой максимум, превысив 3226 пунктов

Индекс МосБиржи обновил годовой максимум, превысив 3226 пунктов

ВТБ в июле заработал 35,6 млрд руб. прибыли по МСФО

Рубль слабо изменился к доллару и юаню на фоне противоречивых сигналов

Рубль слабо изменился к доллару и юаню на фоне противоречивых сигналов

Visa и Mastercard намерены повысить комиссии для транзакций по картам

Visa и Mastercard намерены повысить комиссии для транзакций по картам

Росстат оценил рост ВВП РФ в I полугодии в 1,6%

Ресторатор Пинский и Тимати купили 68 ресторанов у субфранчайзи Domino's Pizza

Ресторатор Пинский и Тимати купили 68 ресторанов у субфранчайзи Domino's Pizza

Евро поднялся выше 105 рублей впервые с 16 августа

РФ сократит экспорт нефти в сентябре на 300 тыс. б/с к среднему уровню мая-июня

РФ сократит экспорт нефти в сентябре на 300 тыс. б/с к среднему уровню мая-июня

В России на конец августа собрали уже более 100 млн тонн зерна

В России на конец августа собрали уже более 100 млн тонн зерна
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });