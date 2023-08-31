"Мостотрест" возглавил финдиректор группы Скорочкин

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Гендиректором ПАО "Мостотрест" избран финансовый директор группы Александр Скорочкин. Как сообщила компания, его кандидатуру единогласно поддержали семь членов совета директоров 30 августа.

Скорочкин, ставший CFO после реорганизации "Мостотреста" в 2021 году, сменил в должности гендиректора Александра Подерегина - бывшего директора по экономике московского ООО "Водоканалсеть", который возглавлял группу в течение двух лет.

ПАО "Мостотрест" существенно сократило масштабы деятельности и финансовые показатели после проведенной в 2020 году реорганизации. Численность сотрудников группы в результате реорганизации упала с почти 16 тысяч до 274 человек к концу 2022 года.

Из структуры "Мостотреста" в ходе реорганизации было выделено АО "Дороги и мосты", которое получило наибольшую часть имущества, мощностей и трудовых ресурсов ПАО, объединив ООО "Трансстроймеханизация", АО "МТТС", ООО "ОССП", а также филиалы и спецзаводы. АО "Дороги и мосты" перешло под контроль АО "ГК Нацпроектстрой", созданного как инфраструктурный мегаподрядчик при участии ВЭБа, Аркадия Ротенберга и группы "1520". "Нацпроектстрой" с конца 2022 года возглавляет гендиректор группы "1520" Алексей Крапивин.

АО "Дороги и мосты" по итогам 2022 года получило рекордные за короткое время существования финансовые результаты - 155,5 млрд рубм выручки и 6,6 млрд рублей чистой прибыли. Оборот АО превзошел пиковые финансовые показатели "Мостотреста", которые приходились на 2014 год: по РСБУ - 119,2 млрд рублей выручки и 4,4 млрд рублей прибыли; по МСФО - 150,5 млрд рублей и 6,1 млрд рублей соответственно.

Финансовые результаты ПАО "Мостотрест" по МСФО по итогам I полугодия 2023 года были значительно более скромными: 1,44 млрд рублей выручки (-33,5% г/г) и чистый убыток в размере 275,5 млн рублей против убытка 234,3 млн рублей годом ранее.

Оставаясь отдельной самостоятельной компанией, "Мостотрест" продолжает работу на рынке, специализируясь на строительстве инженерных и других транспортных сооружений.

Владельцем 97% акций группы, согласно опубликованной во вторник отчетности по МСФО, остается ООО "Стройпроектхолдинг" Аркадия Ротенберга.