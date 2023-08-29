"Мостотрест" снизил выручку по МСФО в I полугодии на 33,5%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Мостотрест" по МСФО за I полугодие сократилась на 33,5%, до 1,442 млрд руб., сообщила компания.

Себестоимость продаж группы за тот же период снизилась на 13,4%, до 1,225 млрд руб. Валовая прибыль упала в 3,5 раза, до 217 млн руб.

Совокупный долг группы с начала года вырос с 4,6 млрд руб. до 5,3 млрд руб. В частности, долгосрочные обязательства взлетели с 276 млн руб. до 3,263 млрд руб. за счёт роста показателя задолженности по долгосрочным договорам до 2,9 млрд руб. Краткосрочные обязательства сократились более чем вдвое - с 4,3млрд руб. до 2 млрд руб.

Чистый убыток группы за отчетный период составил 275,5 млн руб. против убытка 234,3 млн руб. годом ранее.

Как сообщалось, по РСБУ "Мостотрест" в I полугодии сократил прибыль в 1,8 раза, до 28 млн руб. Выручка упала на 45%, до 1,481 млрд руб.

ПАО "Мостотрест" существенно сократило масштабы деятельности и финансовые показатели после проведенной в 2020 году реорганизации. Численность сотрудников группы в результате реорганизации упала с почти 16 тыс. до 274 человек к концу 2022 года.

Из структуры "Мостотреста" в ходе реорганизации было выделено АО "Дороги и мосты", которое получило наибольшую часть имущества, мощностей и трудовых ресурсов ПАО, объединив ООО "Трансстроймеханизация", АО "МТТС", ООО "ОССП", а также филиалы и спецзаводы. АО "Дороги и мосты" перешло под контроль АО "ГК Нацпроектстрой", созданного как инфраструктурный мегаподрядчик при участии ВЭБа, Аркадия Ротенберга и группы "1520". "Нацпроектстрой" с конца 2022 года возглавляет гендиректор группы "1520" Алексей Крапивин.

АО "Дороги и мосты" по итогам 2022 года получило рекордные за короткое время существования финансовые результаты - 155,5 млрд руб. выручки и 6,6 млрд руб. чистой прибыли. Оборот АО превзошел пиковые финансовые показатели "Мостотреста", которые приходились на 2014 год: по РСБУ - 119,2 млрд руб. выручки и 4,4 млрд руб. прибыли; по МСФО - 150,5 млрд руб. и 6,1 млрд руб. соответственно.

"Мостотрест", оставаясь отдельной самостоятельной компанией, продолжает работу на рынке, специализируясь на строительстве инженерных и других транспортных сооружений.

Владельцем 97% акций группы, согласно опубликованной во вторник отчётности по МСФО, остаётся ООО "Стройпроектхолдинг" Аркадия Ротенберга.