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Google может 4 октября представить новые смартфоны и часы Pixel

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Американская Google, входящая в Alphabet Inc., проведет очередное ежегодное мероприятие Made by Google 4 октября, сообщается на сайте Google Store.

На мероприятиях Made by Google интернет-гигант представляет свою новую продукцию. Ожидается, что в этом году на Made by Google покажут смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro, сообщает портал TechCrunch.

Также предполагается, что Google продемонстрирует на мероприятии новые "умные" часы Pixel Watch 2.

Made by Google состоится в Нью-Йорке и будет транслироваться в прямом эфире на YouTube. Начало запланировано на 17:00 по московскому времени.

Ранее на этой неделе стало известно, что Apple Inc. может представить новые смартфоны iPhone 15 и "умные" часы Apple Watch 9-й серии 12 сентября.

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