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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:27

Apple может представить новый iPhone и часы 12 сентября

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Apple Inc. может вскоре представить новые смартфоны iPhone 15 и "умные" часы Apple Watch 9-й серии, пишет MarketWatch.

Компания разослала журналистам приглашения на мероприятие, которое пройдет 12 сентября в штаб-квартире в Купертино. Обычно на таких осенних мероприятиях проходят презентации новых смартфонов.

Как ожидается, Apple представит четыре новых модели iPhone, в том числе две версии Pro. Скорее всего, их размер останется прежним - 6,1 дюйма и 6,7 дюйма, пишет специализирующийся на продукции компании сайт MacRumors.

Аналитик Evercore ISI Амит Дарьянани полагает, что iPhone 15 станет "скорее эволюционным нежели революционным" продуктом, с незначительными улучшениями и косметическими изменениями по сравнению с предыдущей серией. В частности, некоторые версии могут получить титановые вставки.

Вопросом остается цена нового смартфона. В прошлом году Apple удивила аналитиков, не став повышать цены на новые модели. По оценкам многих аналитиков, в этом году цены могут вырасти.

Часы девятой серии, скорее всего, будут работать быстрее, а также возможно появление новой версии в розовом цвете, пишет MacRumors.

Акции Apple во вторник подорожали на 2,2% и вошли в число лидеров роста в индексе Dow Jones. С начала года капитализация компании подскочила на 42%, до $2,82 трлн.

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