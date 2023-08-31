Campbell Soup увеличил квартальную выручку лучше прогнозов

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель продуктов питания Campbell Soup Co. в четвертом квартале 2023 финансового года (завершился 31 июля) увеличил выручку на 4,1% благодаря повышению отпускных цен на свою продукцию.

Чистая прибыль компании в отчетный квартал выросла до $169 млн, или 57 центов в расчете на акцию, по сравнению с $96 млн, или 32 центами на акцию, за сопоставимый период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 50 центов на акцию и совпала с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных FactSet.

Выручка повысилась на 4,1% - до $2,07 млрд. Эксперты ожидали выручку в размере $2,06 млрд.

Выручка в сегменте продуктов питания и напитков выросла на 0,1%, до $936 млн, тогда как в сегменте снеков показатель увеличился на 7,6%, до $1,13 млрд. Компания повысила цены на еду и напитки в среднем на 6%, на снеки - на 13%, при этом объемы продаж в обоих сегментах сократились на 5%.

По итогам всего финансового года выручка компании выросла на 9%, до $9,36 млрд, чистая прибыль - на 13%, до $858 млн, а скорректированная прибыль составила $3 на акцию.

По прогнозу Campbell на 2024 финансовый год, скорректированная прибыль на акцию составит $3,09-3,15. Аналитики ожидают показатель в размере $3,09 на акцию.

Campbell Soup была основана в 1869 году и получила массовую известность благодаря серии работ художника Энди Уорхола. Сейчас фирма производит широкий ряд продуктов питания, от супов и соусов для макарон до выпечки и фруктовых напитков.

С начала 2023 года капитализация Campbell Soup снизилась на 26,1%, до $12,6 млрд, тогда как индекс S&P 500 за это время прибавил около 17%.