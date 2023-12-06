Campbell Soup в I финквартале снизил чистую прибыль на 9%

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Американский производитель продуктов питания Campbell Soup Co. в первом квартале 2024 финансового года сократил чистую прибыль на 9%, при этом выручка совпала с ожиданиями.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль за квартал, завершившийся 29 октября, опустилась до $358 млн, или 78 центов в расчете на акцию, по сравнению с $436 млн, или 99 центами на акцию, за сопоставимый период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 91 цент на акцию, что превзошло средний прогноз опрошенных FactSet аналитиков в 87 центов.

Выручка Campbell Soup уменьшилась на 2% - до $2,518 млрд. При этом цены выросли на 3%, но объемы продаж снизились на 5%.

Согласно прогнозу на весь 2024 фингод, скорректированная прибыль на акцию составит $3,09-3,15 (рост на 3-5%). Выручка, как ожидается, может измениться от снижения на 0,5% до подъема на 1,5% по сравнению с прошлогодним показателем в $9,357 млрд.

Аналитики оценивают прибыль компании в этом фингоду на уровне $3,07 на акцию.

Компания установила дивиденды в размере 37 центов на акцию, как и в предыдущем квартале. Выплаты пройдут 29 января 2024 года, закрытие реестра акционеров установлено на 4 января.

Котировки акций Campbell Soup растут на 5% в начале торгов в среду. За последние три месяца капитализация компании снизилась на 1,8% (до $12,2 млрд), тогда как индекс S&P 500 за это время прибавил 2,8%.

Campbell Soup была основана в 1869 году и получила массовую известность благодаря серии работ художника Энди Уорхола, в которых фигурировала продукция компании. Сейчас фирма производит широкий ряд продуктов питания, от супов и соусов для макарон до выпечки и фруктовых напитков.