Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Campbell Soup в I финквартале снизил чистую прибыль на 9%

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Американский производитель продуктов питания Campbell Soup Co. в первом квартале 2024 финансового года сократил чистую прибыль на 9%, при этом выручка совпала с ожиданиями.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль за квартал, завершившийся 29 октября, опустилась до $358 млн, или 78 центов в расчете на акцию, по сравнению с $436 млн, или 99 центами на акцию, за сопоставимый период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 91 цент на акцию, что превзошло средний прогноз опрошенных FactSet аналитиков в 87 центов.

Выручка Campbell Soup уменьшилась на 2% - до $2,518 млрд. При этом цены выросли на 3%, но объемы продаж снизились на 5%.

Согласно прогнозу на весь 2024 фингод, скорректированная прибыль на акцию составит $3,09-3,15 (рост на 3-5%). Выручка, как ожидается, может измениться от снижения на 0,5% до подъема на 1,5% по сравнению с прошлогодним показателем в $9,357 млрд.

Аналитики оценивают прибыль компании в этом фингоду на уровне $3,07 на акцию.

Компания установила дивиденды в размере 37 центов на акцию, как и в предыдущем квартале. Выплаты пройдут 29 января 2024 года, закрытие реестра акционеров установлено на 4 января.

Котировки акций Campbell Soup растут на 5% в начале торгов в среду. За последние три месяца капитализация компании снизилась на 1,8% (до $12,2 млрд), тогда как индекс S&P 500 за это время прибавил 2,8%.

Campbell Soup была основана в 1869 году и получила массовую известность благодаря серии работ художника Энди Уорхола, в которых фигурировала продукция компании. Сейчас фирма производит широкий ряд продуктов питания, от супов и соусов для макарон до выпечки и фруктовых напитков.

Campbell Soup
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин в 2023 году займет на внутреннем рынке до 68,3 млрд руб.

Сбер планирует развиваться органически, не исключает покупки некоторых сервисов

Дума дала право президенту вводить управление активами недружественных владельцев

Дума дала право президенту вводить управление активами недружественных владельцев
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });