Расходы американцев в июле выросли на 0,8%, сильнее прогнозов

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Расходы населения США в июле выросли на максимальные с января 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете министерства торговли страны.

Доходы американцев увеличились на 0,2%.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,7%, второго - на 0,3%.

В июне, согласно пересмотренным данным, расходы населения США увеличились на 0,6%. Ранее сообщалось, что они повысились на 0,5%. Оценка роста доходов сохранена на уровне 0,3%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в июле повысился на 0,2% в помесячном и на 3,3% в годовом выражении. В июне показатели составляли соответственно 0,2% и 3%.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, как и в июне.

В годовом выражении подъем индикатора, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, ускорился до 4,2% с 4,1% месяцем ранее. Годовая динамика совпала с консенсус-прогнозом экспертов, по данным Trading Economics.

На потребительские расходы приходится около 70% экономики США.