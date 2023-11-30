Доходы и расходы американцев в октябре выросли на 0,2%

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В октябре 2023 года доходы населения США в октябре выросли на 0,2% по сравнению с сентябрем, сообщило Минторговли страны. Расходы американцев также увеличились на 0,2%.

Оба показателя совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics.

В сентябре доходы американцев выросли на 0,4%, расходы подскочили на 0,7%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в октябре не изменился относительно предыдущего месяца и вырос на 3% к октябрю прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 0,1% и 3% соответственно.

В сентябре индикатор вырос на 0,4% в помесячном и на 3,4% в годовом выражении.

Повышение индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце замедлилось в помесячном выражении до 0,2% с 0,3% в сентябре, в годовом - до 3,5% с 3,7%. Темпы роста в обоих случаях совпали с прогнозами рынка.

Индекс PCE Core является ключевым индикатором, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

На потребительские расходы приходится около 70% экономики США.