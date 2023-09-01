Закон о госрегулировании производства и оборота табачной продукции вступает в силу в РФ

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Табачная отрасль РФ с 1 сентября этого года начинает жить по собственному закону - вступает в силу закон "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства".

Ранее отдельного закона по регулированию этой отрасли в РФ не было.

Основной законопроект (N310882-8), а также корреспондирующие поправки в другие законодательные акты (N310820-8) подготовил Минфин.

В качестве модели регулирования министерство предложило использовать действующую систему государственного регулирования и контроля алкогольного рынка. Закон вводит лицензирование деятельности в сфере производства и импорта табачной, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства. Предусмотрена также обязанность производителей регистрировать основное оборудование для производства продукции. Если оборудование не используется, его необходимо будет законсервировать.

Закон не предполагает лицензирования розничной продажи, но при этом предусмотрен запрет розничной продажи табачных изделий, никотинсодержащей продукции не в потребительской упаковке, вводятся отдельные ограничения по перемещению продукции, обязательное наличие сопроводительных документов, маркировки при обороте.

Статьи закона, вводящие лицензирование, вступают в силу с 1 марта 2024 года.

Предполагается также расширение функций Росалкогольрегулирования, наделение его правом контроля в сфере табачной и никотинсодержащей продукции.

В августе президент РФ подписал указ, в соответствии с которым на Росалкогольрегулирование возложены дополнительные функции по контролю (надзору) в области производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотиносодержащей продукции и сырья для их производства. Росалкогольрегулирование переименовывается в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль). Под новым наименованием служба начинает работать с 1 сентября.