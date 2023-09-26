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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Госдума утвердила штрафы за перевозку немаркированной табачной продукции

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон об административной ответственности за незаконную транспортировку физическими лицами табачной продукции и никотиносодержащей продукции.

Закон дополняет статью 14.53.1 КоАП введением ответственности за "нарушение установленного законодательством РФ запрета на перемещение (транспортировку) по территории РФ физическими лицами табачной продукции, табачных изделий, не маркированных специальными (акцизными) марками и (или) средствами идентификации в соответствии с законодательством РФ, и (или) никотинсодержащей продукции, не маркированной средствами идентификации в соответствии с законодательством РФ, в том числе продукции, являющейся товаром Евразийского экономического союза".

Штрафы за это нарушение для граждан составят от 15 тысяч до 25 тысяч рублей. Также у них конфискуют продукцию, ставшую предметом нарушения.

Госдума ЕАЭС
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