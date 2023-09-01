Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:10

ONS значительно улучшило оценки британского ВВП в период пандемии

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Показатели британской экономики в период пандемии коронавируса были значительно лучше прежних оценок, подсчитало Национальное статистическое управление (ONS) страны.

Ежегодный пересмотр опубликованной статистики показал, что сокращение экономики на пике кризиса в 2020 году было не таким серьезным, как оценивалось изначально, поскольку компании наращивали запасы непроданных товаров, а не истощали их. При этом со значительным улучшением пересмотрены результаты секторов здравоохранения и оптовой торговли за 2021 год.

Согласно новым оценкам статуправления, ВВП Великобритании в 2020 году сократился на 10,4%, а не 11%, как сообщалось ранее, в 2021 году - вырос на 8,7%, а не 7,6%.

Таким образом, к концу 2021 года британская экономика увеличилась на 0,6% по сравнению с допандемийным уровнем. Прежде говорилось о ее сокращении на 1,2% за этот период.

ONS Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ не увидел значимой реакции рынка кредитования на последнее повышение ставки

ЦБ не увидел значимой реакции рынка кредитования на последнее повышение ставки

Набиуллина заявила, что обязательная репатриация и продажа валюты не стабилизируют курс

Банк России и Минфин ищут консенсус по вопросу о валютном контроле

Банк России и Минфин ищут консенсус по вопросу о валютном контроле

Цена Brent приблизилась к $88 за баррель

Дело об изъятии российских активов HeidelbergCement не передадут в суд общей юрисдикции

Дело об изъятии российских активов HeidelbergCement не передадут в суд общей юрисдикции

Розничные инвесторы начали активно инвестировать в урановую отрасль

Розничные инвесторы начали активно инвестировать в урановую отрасль

Рубль слабо меняется к доллару и юаню на старте торгов в ожидании новых драйверов

Рубль слабо меняется к доллару и юаню на старте торгов в ожидании новых драйверов

Закон о госрегулировании производства и оборота табачной продукции вступает в силу в РФ

ЦБ РФ ужесточил ограничения на выдачу высокорискованных потребительских кредитов

ЦБ РФ ужесточил ограничения на выдачу высокорискованных потребительских кредитов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });