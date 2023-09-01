ONS значительно улучшило оценки британского ВВП в период пандемии

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Показатели британской экономики в период пандемии коронавируса были значительно лучше прежних оценок, подсчитало Национальное статистическое управление (ONS) страны.

Ежегодный пересмотр опубликованной статистики показал, что сокращение экономики на пике кризиса в 2020 году было не таким серьезным, как оценивалось изначально, поскольку компании наращивали запасы непроданных товаров, а не истощали их. При этом со значительным улучшением пересмотрены результаты секторов здравоохранения и оптовой торговли за 2021 год.

Согласно новым оценкам статуправления, ВВП Великобритании в 2020 году сократился на 10,4%, а не 11%, как сообщалось ранее, в 2021 году - вырос на 8,7%, а не 7,6%.

Таким образом, к концу 2021 года британская экономика увеличилась на 0,6% по сравнению с допандемийным уровнем. Прежде говорилось о ее сокращении на 1,2% за этот период.