Падение ВВП Великобритании в I квартале оказалось максимальным с 1979 года

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Экономика Великобритании в первом квартале упала на 2,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления (ONS).

Это максимальное снижение с третьего квартала 1979 года, отмечает Trading Economics. Оно обусловлено широкомасштабным ухудшением экономической активности после принятия ограничительных мер для сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Относительно января-марта 2019 года падение ВВП составило 1,7%, что стало самым существенным спадом с июля-сентября 2009 года.

Предварительно было объявлено о сокращении экономики на 2% в поквартальном выражении и на 1,6% в годовом. Аналитики не ожидали пересмотра обоих показателей.

Расходы потребителей упали в первом квартале на 2,9% относительно предыдущих трех месяцев - это максимальное падение за сорок лет. Предварительно сокращение оценивалось в 1,7%. В том числе резко снизились затраты на транспорт, рестораны и гостиницы, а также одежду и обувь из-за самоизоляции населения.

Потребительские расходы по сравнению с январем-мартом прошлого года рухнули на 2,5% (предварительно - на 1%).

Объем капвложений бизнеса в первом квартале сократился на 1,1% (предварительно - на 1%) относительно октября-декабря и на 2,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года (2,3%).

Госрасходы упали на 4,1% в поквартальном выражении и на 1,6% в годовом (предварительная оценка была 2,6% и 0,1% соответственно).

Предварительные данные об изменении британского ВВП во втором квартале будут опубликованы 10 августа. Аналитики не исключают вероятности падения экономики на величину до 20%.