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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:10

Уровень безработицы в США в августе неожиданно вырос до 3,8%

Число рабочих мест в Штатах в августе увеличилось сильнее прогноза

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Количество рабочих мест в экономике США в августе увеличилось на 187 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны; уровень безработицы в августе в Соединенных Штатах неожиданно вырос.

Согласно пересмотренным данным, в июле показатель вырос на 157 тыс., а не на 187 тыс., как было объявлено ранее.

Эксперты в среднем ожидали повышения на 170 тыс., сообщает Trading Economics.

Безработица в США в августе поднялась до 3,8% по сравнению с 3,5% в предыдущем месяце, по данным Минтруда. Аналитики не ожидали изменения показателя.

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