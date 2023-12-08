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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:02

Число рабочих мест в США в ноябре выросло на 199 тысяч

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В ноябре 2023 года количество рабочих мест в экономике США увеличилось на 199 тысяч, сообщило Минтруда страны.

Эксперты в среднем ожидали повышения на 180 тысяч, сообщает Trading Economics.

Уровень безработицы в США в ноябре снизился до 3,7% с 3,9% месяцем ранее, обновив минимум с июля. Аналитики не ожидали изменения показателя.

В частном секторе количество рабочих мест в прошлом месяце выросло на 150 тысяч, в государственном - на 49 тысяч.

Число рабочих мест в сфере здравоохранения повысилось на 77 тысяч, в сфере досуга и отдыха - на 40 тысяч, в соцобеспечении - на 16 тысяч, в сфере информационных услуг - на 10 тысяч. В производственной сфере занятость увеличилась на 28 тысяч благодаря окончанию забастовок в автомобилестроительной отрасли. Тем временем в ритейле число рабочих мест упало на 38 тысяч, в складской и транспортной отрасли - на 5 тысяч.

Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в ноябре выросла на 0,4% относительно предыдущего месяца, до $34,1 в час. В годовом выражении показатель поднялся на 4%. Аналитики ожидали повышения на 0,3% и 4% соответственно.

Средняя продолжительность рабочей недели увеличилась до 34,4 часа с 34,3 часа месяцем ранее.

Доля участия населения в рабочей силе увеличилась до 62,8% с 62,7%.

Минтруда США
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