Число нефтегазовых буровых в мире в августе упало впервые за 3 месяца

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Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В августе 2023 года число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в августе сократилось впервые за три месяца, по данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В среднем в минувшем месяце в мире работало 1788 установок против 1820 в июле. При этом августовский уровень на 37 ниже показателя за аналогичный месяц 2022 года.

В США количество установок в прошлом месяце снизилось на 26 относительно июля и составило 647 (минимум с февраля 2022 года). В Канаде показатель вырос на 3 - до 189. Таким образом, на долю Северной Америки приходилось 46,8% работающих в мире буровых против 47,2% в июле и 52,9% годом ранее.

Число установок в Европе за месяц уменьшилось на 3 (до 121), в Латинской Америке показатель сократился на 4 (до 173), в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 4 (до 220), на Ближнем Востоке - на 5 (до 329). При этом в Африке количество буровых выросло на 7 и достигло 109, что является максимальным показателем с февраля 2020 года.

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по всему миру. С июня 2019 года она включает в свои расчеты число буровых на Украине, при этом пересчета сводных данных по Европе за прошлые периоды в связи с этим не проводилось.

Исторический максимум по числу работающих буровых был отмечен в 1981 году - 5624 установки. Минимальное количество было зафиксировано в 2020 году и составляло 1352 установки.