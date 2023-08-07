Число нефтегазовых буровых в мире в июле выросло второй месяц подряд

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в июле увеличилось второй месяц подряд, сообщила американская нефтесервисная компания Baker Hughes.

В среднем в минувшем месяце в мире работало 1820 установок против 1800 в июне. При этом июльский уровень на 45 превышает показатель за аналогичный месяц 2022 года.

В США количество установок в прошлом месяце снизилось на 14 относительно июня и составило 673 (минимум с марта 2022 года). Между тем в Канаде показатель вырос на 40 - до 186.

Число буровых в Европе в июле повысилось на 2 (до 124, максимум с февраля 2020 года), в Африке - на 1 (до 102, самый высокий уровень с апреля 2020 года), на Ближнем Востоке - на 5 (до 334). Между тем в Латинской Америке показатель сократился на 12 (до 177 установок), в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 2 (до 224).

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по всему миру. С июня 2019 года она включает в свои расчеты число буровых на Украине, при этом пересчета сводных данных по Европе за прошлые периоды в связи с этим не проводилось.

Исторический максимум по числу работающих буровых был отмечен в 1981 году - 5624 установки. Минимальное количество было зафиксировано в 2020 году и составляло 1352 установки.