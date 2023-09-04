Экспорт электроэнергии из РФ может до 2029 г. оставаться на уровне 10,5 млрд кВт.ч

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Экспортные поставки из единой энергосистемы России (ЕЭС России) в 2024-2029 гг. планируются на уровне 10,5 млрд кВт.ч ежегодно, следует из проекта схемы и программы развития электроэнергетических систем на 2024-2029 гг., который "Системный оператор" разместил на своем сайте.

Согласно документу, "величина экспорта мощности и электрической энергии из ЕЭС России принята по информации ПАО "Интер РАО".

По данным разбивки по странам, РФ планирует поставлять в Монголию до 2029 г. около 700 млн кВт.ч ежегодно, в Белоруссию - 30 млн кВт.ч, в Грузию - 1,7 млрд кВт.ч, в Южную Осетию - 161-175 млн кВт.ч, в Азербайджан - 300 млн кВт.ч. В случае Казахстана приведены суммарные объемы: 3,15 млрд кВт.ч в 2024-2029 гг.

Поставки в Китай ожидаются на уровне 4,5 млрд кВт.ч (здесь, судя по всему, речь идет о ежегодных поставках, так как объем экспорта в Китай в 2022 г. составил 4,7 млрд кВт.ч - ИФ).

Как сообщала весной член правления "Интер РАО" (оператор экспорта-импорта в РФ - ИФ) Александра Панина, экспорт электроэнергии ПАО "Интер РАО" в 2022 г. составил 12-13 млрд кВт.ч. Она ожидала снижения по итогам текущего года, так как поставки 2022 г. еще включали в себя страны ЕС в начале года.