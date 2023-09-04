Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

Экспорт электроэнергии из РФ может до 2029 г. оставаться на уровне 10,5 млрд кВт.ч

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Экспортные поставки из единой энергосистемы России (ЕЭС России) в 2024-2029 гг. планируются на уровне 10,5 млрд кВт.ч ежегодно, следует из проекта схемы и программы развития электроэнергетических систем на 2024-2029 гг., который "Системный оператор" разместил на своем сайте.

Согласно документу, "величина экспорта мощности и электрической энергии из ЕЭС России принята по информации ПАО "Интер РАО".

По данным разбивки по странам, РФ планирует поставлять в Монголию до 2029 г. около 700 млн кВт.ч ежегодно, в Белоруссию - 30 млн кВт.ч, в Грузию - 1,7 млрд кВт.ч, в Южную Осетию - 161-175 млн кВт.ч, в Азербайджан - 300 млн кВт.ч. В случае Казахстана приведены суммарные объемы: 3,15 млрд кВт.ч в 2024-2029 гг.

Поставки в Китай ожидаются на уровне 4,5 млрд кВт.ч (здесь, судя по всему, речь идет о ежегодных поставках, так как объем экспорта в Китай в 2022 г. составил 4,7 млрд кВт.ч - ИФ).

Как сообщала весной член правления "Интер РАО" (оператор экспорта-импорта в РФ - ИФ) Александра Панина, экспорт электроэнергии ПАО "Интер РАО" в 2022 г. составил 12-13 млрд кВт.ч. Она ожидала снижения по итогам текущего года, так как поставки 2022 г. еще включали в себя страны ЕС в начале года.

ЕЭС России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Банк России разделит биометрию на группы по уровням соответствия данных

Банк России разделит биометрию на группы по уровням соответствия данных

Доллар и евро подорожали на "Мосбирже" на 6,5 копейки

Доллар и евро подорожали на "Мосбирже" на 6,5 копейки

ЦБ будет следить за ситуацией с выкупом российских активов у нерезидентов

Банк России не видит запроса на дополнительную расконвертацию DR

Роснедра одобрили "Роснефти" проект первого в стране подземного хранилища нефти

Число нефтегазовых буровых в мире в августе упало впервые за 3 месяца

Число нефтегазовых буровых в мире в августе упало впервые за 3 месяца

Книгоиздателям разрешили присоединиться к работе антипиратского меморандума

ЦБ не увидел значимой реакции рынка кредитования на последнее повышение ставки

ЦБ не увидел значимой реакции рынка кредитования на последнее повышение ставки

Набиуллина заявила, что обязательная репатриация и продажа валюты не стабилизируют курс

Банк России и Минфин ищут консенсус по вопросу о валютном контроле

Банк России и Минфин ищут консенсус по вопросу о валютном контроле
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });