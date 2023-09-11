Минэнерго ждет сокращения экспорта электроэнергии из России в 2023 году

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Экспорт электроэнергии из России в 2023 году будет ниже, чем годом ранее, сказал журналистам в кулуарах ВЭФ министр энергетики Николай Шульгинов.

По его словам, ограничения на экспорт будут вводиться до конца года.

В августе Минэнерго сообщало об ограничении перетока мощности в Китай по ВЛ "Амурская - Хэйхэ" до 100-200 МВт на фоне ситуации дефицита в энергосистеме Востока.

В "Интер РАО" (является оператором экспорта-импорта электроэнергии) подтверждали снижение экспорта по указанной ВЛ с 600 МВт до 100-200 МВт. Поставки по ВЛ 110-220 кВ продолжались в плановом объёме.

В апреле член правления "Интер РАО" Александра Панина в разговоре с журналистами оценивала экспорт электроэнергии в Китай в 2023 году на уровне 2022 года (4,7 млрд кВт.ч). В то же время она перечислила ряд сложностей с поставками в КНР, среди них: рост энергопотребления на Дальнем Востоке, уровень водности ГЭС, рост стоимости электроэнергии.