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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

Аналитики повысили прогнозы прибыли компаний США впервые за два года

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Аналитики Уолл-стрит в июле-августе улучшили прогнозы для прибыли компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, на текущий квартал, чего не происходило с 2021 года, говорится в отчете исследовательской компании FactSet.

С начала июля по конец августа средние прогнозы для прибыли в расчете на акцию повысились на 0,4% для третьего квартала и на 0,6% для четвертого, отмечают аналитики.

Как правило, оценки прибыли ухудшаются по мере приближения сезона публикации отчетностей, отмечает MarketWatch. Однако в последнее время инвесторы полны оптимизма по поводу американской экономики, особенно после того, как Федрезерв спрогнозировал "заметное замедление" экономического роста вместо рецессии.

Кроме того, на прошлой неделе был опубликован августовский отчет о рынке труда США, указавший на умеренный рост числа рабочих мест и увеличение безработицы до 3,8%. Некоторые аналитики полагают, что это именно те цифры, которые хотел увидеть Федрезерв перед принятием решения о прекращении цикла подъема ставок.

Тем временем аналитики JPMorgan отмечают, что прогнозы для корпоративных прибылей на 2024 "слишком оптимистичные".

США
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