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Societe Generale повысил прогноз для S&P 500 на конец года до 4750 пунктов

Аналитики ждут рецессии в экономике США в середине 2024 года, но S&P 500 будет "последним, оставшимся в живых"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Аналитики Societe Generale повысили прогноз значения американского фондового индекса S&P 500 на конец года до 4750 пунктов с ожидавшихся ранее 4300 пунктов на фоне сохранения оптимистичного настроения в краткосрочной перспективе, сообщает MarketWatch.

Ожидания рецессии на рынке "отодвигаются или сходят на нет", и инвесторы начинают рассчитывать на более оптимистичные экономические перспективы, полагают эксперты.

При этом в SocGen по-прежнему ожидают рецессию в экономике США в середине 2024 года, однако S&P 500 останется "последним, оставшимся в живых", который будет держаться до конца. "Мы по-прежнему видим поддержку индекса S&P 500 за счет инвестиций в искусственный интеллект и бюджетной поддержки производственной сферы", - говорится в сообщении банка.

Также аналитики считают американские акции более привлекательными по сравнению с рынками других стран. "Не нужно много усилия, чтобы убедить глобальных инвесторов вкладывать деньги в акции крупных компаний США" в случае снижения котировок, полагает глава отдела стратегии на американском рынке акций SocGen Маниш Кабра.

Он прогнозирует снижение S&P 500 к концу первого квартала 2024 года до 4500 пунктов, к концу второго - до 3800 пунктов. Далее ожидается подъем до 4200 пунктов к концу третьего квартала и возврат к уровню 4750 пунктов к концу следующего года.

Значение S&P 500 на закрытие торгов в четверг составляло 4505,1 пункта. С начала текущего года он увеличился на 17,3%.

Societe Generale США S&P 500 Маниш Кабра
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