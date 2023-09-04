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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

Число квалифицированных инвесторов-физлиц за II квартал выросло до 617 тыс.

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Количество квалифицированных инвесторов во втором квартале 2023 года достигло 617 тыс. человек, увеличившись на 39% в годовом выражении и на 5% - в квартальном. Об этом говорится в "Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг" Банка России.

По итогам квартала квалифицированные инвесторы, доля которых не превышала 1,8% от общего числа клиентов, владели 73% активов.

Суммарное количество клиентов (по всем участникам, включая повторные счета у разных брокеров) по итогам квартала выросло до 33 млн (+7% к/к и +30% г/г). При этом, по данным Мосбиржи, число физлиц, имеющих брокерские счета, с уникальными паспортными данными выросло до 25,95 млн (+6% к/к и + 27% г/г) и составило 34% экономически активного населения страны.

Совокупная стоимость активов физлиц-резидентов на брокерском обслуживании (включая ценные бумаги, денежные средства и требования за вычетом обязательств, в том числе на ИИС) по итогам второго квартала выросла до 8 трлн рублей (+14% к/к и +48% г/г). Из этой суммы порядка 7,2 трлн руб. приходилось на ценные бумаги и 0,6 трлн рублей - на денежные средства в рублях и иностранной валюте. Рост объема активов произошел как за счет положительной переоценки, так и благодаря притоку новых средств на брокерские счета.

Доля физлиц-резидентов с пустыми счетами по итогам квартала сохранилась на уровне 66%, а доля клиентов с активами до 10 тыс. рублей - на уровне 22%. При этом средний размер счета физлиц-резидентов на брокерском обслуживании увеличился за квартал с 225 тыс. до 241 тыс. рублей, а без учета пустых и небольших счетов - с 1,4 млн до 1,8 млн рублей.

Квартальный объем нетто-притока средств на брокерские счета физлиц составил 238 млрд рублей. Значительная его часть была направлена на инвестиции в акции и облигации резидентов в условиях роста фондового индекса и увеличения доходов населения, отмечает ЦБ.

На валютном рынке розничные инвесторы действовали контрциклично: в условиях ослабления рубля в апреле и июне они значительно сократили нетто-покупки иностранной валюты. По итогам второго квартала покупки иностранной валюты составили 62 млрд рублей против 256 млрд кварталом ранее. При этом чистые продажи долларов США на биржевом рынке составили 19 млрд руб., а чистые покупки евро - 76 млрд рублей.

ЦБ РФ
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