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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

ВВП Южной Кореи во II квартале вырос на 0,6%

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Экономика Южной Кореи во втором квартале 2023 года увеличилась на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев, согласно окончательным данным Банка Кореи.

Это совпало с предварительно объявленным показателем.

Потребительские расходы в апреле-июне снизились на 0,1% относительно первого квартала из-за сокращения затрат на услуги, в том числе на рестораны и проживание, а также на одежду и обувь.

Государственные расходы сократились на 2,1%. Инвестиции в оборудование снизились на 0,5%, в строительной отрасли - на 0,8%.

Экспорт упал на 0,9% из-за сокращения поставок нефтепродуктов и транспортных услуг, в то время как поставки полупроводниковой продукции и транспортных средств увеличились. Импорт уменьшился на 3,7% главным образом из-за снижения закупок нефти и природного газа.

Корейский ВВП во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом 2022 года вырос на 0,9%, что также совпало с предварительной оценкой.

Банк Кореи Южная Корея
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