Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

ВВП Южной Кореи во II квартале вырос на 0,6% кв/кв, лучше прогноза

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Экономика Южной Кореи во втором квартале увеличилась на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев, по предварительным данным Банка Кореи. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,5%, отмечает Trading Economics.

Потребительские расходы в апреле-июне снизились на 0,1% относительно предыдущих трех месяцев (в первом квартале был отмечен подъем на 0,6%) на фоне сокращения затрат на услуги, в том числе на рестораны и проживание.

Государственные расходы сократились на 1,9% (в январе-марте - увеличились на 0,4%). Инвестиции в оборудование снизились на 0,2% (сокращение на 5%), в строительной отрасли - на 0,3% (рост на 1,3%).

Экспорт упал на 1,8% из-за сокращения поставок нефтепродуктов и транспортных услуг. Импорт уменьшился на 4,2% - главным образом из-за снижения закупок нефти и газа.

Корейский ВВП по сравнению с апрелем-июнем 2022 года вырос на 0,9%. Эксперты ожидали повышения на 0,8%.

Банк Кореи Южная Корея
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минэкономразвития предложило повысить пошлины на импорт вина почти в 1,5 раза

Цены на пшеницу обновили 5-месячный максимум

Brent подорожала до $82,95 за баррель

Рынок акций США в понедельник вырос на корпоративных новостях и в ожидании ставки ФРС

Рынок акций США в понедельник вырос на корпоративных новостях и в ожидании ставки ФРС

Силуанов заявил, что дефицит бюджета РФ в 2023 году может превысить значение в 2% ВВП

ФАС предложила увеличить нормы биржевых продаж бензина до 13% от производства

ФАС предложила увеличить нормы биржевых продаж бензина до 13% от производства

Новак поддержал предложения Минэнерго по ограничению количества экспортеров бензина

Новак поддержал предложения Минэнерго по ограничению количества экспортеров бензина

Аналитики Goldman Sachs допустили подорожание Brent до $86 к концу года

Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля

Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля

Ряд банков Киргизии приостановил операции с подпавшим под санкции "Юнистримом"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });