ВВП Южной Кореи во II квартале вырос на 0,6% кв/кв, лучше прогноза

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Экономика Южной Кореи во втором квартале увеличилась на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев, по предварительным данным Банка Кореи. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,5%, отмечает Trading Economics.

Потребительские расходы в апреле-июне снизились на 0,1% относительно предыдущих трех месяцев (в первом квартале был отмечен подъем на 0,6%) на фоне сокращения затрат на услуги, в том числе на рестораны и проживание.

Государственные расходы сократились на 1,9% (в январе-марте - увеличились на 0,4%). Инвестиции в оборудование снизились на 0,2% (сокращение на 5%), в строительной отрасли - на 0,3% (рост на 1,3%).

Экспорт упал на 1,8% из-за сокращения поставок нефтепродуктов и транспортных услуг. Импорт уменьшился на 4,2% - главным образом из-за снижения закупок нефти и газа.

Корейский ВВП по сравнению с апрелем-июнем 2022 года вырос на 0,9%. Эксперты ожидали повышения на 0,8%.