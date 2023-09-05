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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

Факельное горение запущено на заводе "СИБУРа" в Дзержинске из-за остановки производства

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Факельная установка АО "СИБУР-Нефтехим" (Дзержинск, Нижегородская область) во вторник временно переведена в режим горения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Производство окиси этилена и гликолей "СИБУР-Нефтехима" штатно остановлено из-за внешнего фактора: снижения подачи кислорода и технических газов внешним поставщиком", после возобновления подачи продуктов производство возобновит работу, отметил собеседник агентства.

"Временно факельная установка переведена в режим интенсивного дымного горения. Данный режим предусмотрен действующими регламентами. Ведется мониторинг состояния атмосферного воздуха, результаты мониторинга будут опубликованы на сайте предприятия", - пояснили в пресс-службе.

На сайте городской администрации со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Дзержинска сообщается: "В связи с остановкой производственного процесса в одном из цехов АО "СИБУР-Нефтехим" происходит факельное горение. Угрозы нет".

По данным регионального ГУ МЧС РФ, в 9:26 поступило сообщение о факельном горении на территории завода "СИБУР" в промзоне, пожарные подразделения привлекались по 3 рангу пожара.

"Произошло нарушение технологического процесса с последующим горением без угрозы распространения", - отметили в пресс-службе управления.

Между тем, пользователи соцсетей публикуют фотографии с места происшествия, на которых запечатлен черный дым.

СИБУР Дзержинск
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