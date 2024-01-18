"СИБУР-Нефтехим" возглавил менеджер корпоративного центра "СИБУРа"

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Генеральным директором АО "СИБУР-Нефтехим" (Дзержинск, Нижегородская область) назначен Николай Дудукалов, сообщила пресс-служба компании.

Дмитрий Владимиров, возглавлявший "СИБУР-Нефтехим" с 2021 года, перешел на другую работу, сказано в сообщении.

Дудукалов работает в "СИБУРе" 17 лет, в 2006 году он начал карьеру на пермском предприятии "СИБУР-Химпром". В 2012-2016 годах он работал в корпоративном центре в операционном блоке Дирекции пластиков и органического синтеза. В 2016-2017 годах он был главным инженером "Уралоргсинтеза".

В 2017-2021 годах Дудукалов руководил единой службой технического заказчика, затем службой по управлению основными фондами всех тобольских предприятий "СИБУРа". С 2021 по 2023 год он возглавлял организационный проект по повышению производительности труда в корпоративном центре.

В Нижегородской области работают несколько предприятий "СИБУРа": "СИБУР-Нефтехим" - площадка в Дзержинске (выпускает окись этилена, этиленгликоли, акриловую кислоту и эфиры), "СИБУР-Кстово" - площадка в Кстово (выпускает этилен, пропилен, бензол, бутилен-бутадиеновую фракцию, ароматические углеводороды, тяжелую пиролизную смолу), "РусВинил" (Кстово, производит поливинилхлорид и каустическую соду).

Кроме того, предприятие "Биаксплен" в Балахне производит БОПП-пленки.