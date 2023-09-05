Песков отметил, что пока непонятны сроки поставок 1 млн т зерна через Катар

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Сроки реализации идеи о поставках миллиона тонн российского зерна беднейшим странам через Катар пока не определены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, этого понимания нет. Вместе с тем, сейчас уже на практике реализуется та инициатива, которая была озвучена президентом на саммите "Россия-Африка" о поставках пяти беднейшим государствам Африки. Это тоже наше, российское, бесплатное зерно", - сказал Песков журналистам во вторник.

Так он ответил на вопрос о том, есть ли понимание, когда начнутся поставки в рамках планов направить один миллион тонн российского зерна беднейшим странам.