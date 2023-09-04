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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

Эрдоган заявил, что альтернативы "зерновой сделке" не оправдали ожиданий

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Альтернативные варианты "зерновой сделки" уступают первоначальным договоренностям в плане безопасности, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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"Альтернативные предложения, вынесенные на повестку дня, не оправдали ожиданий в плане безопасности и других аспектов", - сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров на высшем уровне.

При этом он подчеркнул, что сделка "сыграла огромную роль для беднейших стран".

Эрдоган заявил, что Анкара на различных площадках продолжает обращать внимание на российские озабоченности в вопросах выполнения "черноморской инициативы".

"Мы приготовим новый пакет на консультациях с ООН, и я считаю, что сможем добиться результата. Турция приложит все усилия, и мы верим, что в кратчайшие сроки достигнем результата в плане этой сделки", - добавил Эрдоган.

Реджеп Тайип Эрдоган Турция
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