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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Акционеры "Европейского медицинского центра" одобрили редомициляцию с Кипра

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры United Medical Group CY Plc, холдинговой компании "Европейского медицинского центра" (EMC), на внеочередном собрании 31 августа одобрили смену юрисдикции компании с Кипра в специальный административный район (САР) остров Октябрьский Калининградской области, говорится в сообщении компании.

"Процесс редомициляции зависит от определенных решений регулирующих органов республики Кипр, при этом получение данных разрешений не является гарантированным. Также на сроки редомициляции могут повлиять изменения действующего законодательства. По завершении процесса компания сохранит действующую программу депозитарных расписок с листингом на Московской бирже", - сообщила ЕМС в своем телеграм-канале.

ЕМС - сеть частных медицинских клиник. В нее входят 7 многопрофильных медицинских центров, родильный дом и реабилитационный центр, а также три гериатрических центра в Москве и Московской области.

Крупнейшим акционером EMC является Игорь Шилов (владеет 56% акций компании), в свободном обращении находится 44% акций компании.

Выручка ЕМС по итогам 2022 года составила 326,3 млн евро, увеличившись на 12,4%. Скорректированная выручка составила 306,8 млн евро, показав рост на 6,3% с 2021 года. Скорректированный показатель EBITDA сократился на 4,2%, до 111,2 млн евро.

EMC United Medical Group Кипр Европейский медицинский центр Калининградская область
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