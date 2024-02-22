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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Менеджмент EMC приобрел контрольный пакет акций компании

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейший акционер МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС) Игорь Шилов и другие акционеры продали контрольный пакет акций компании ее менеджменту, сообщила компания.

Покупателями, в частности, выступили генеральный директор ЕМС Андрей Яновский, финансовый директор Дмитрий Шмелев и директор по персоналу и организационному развитию Светлана Миклуха.

Сумма сделки не называется.

"Как менеджеры лидирующей медицинской компании, уже много лет успешно работающей в премиальном сегменте российского рынка частных медицинских услуг, мы четко оцениваем и прекрасно понимаем перспективы этого бизнеса. Исходя из этих оценок, нами было принято решение инвестировать в развитие группы и приобрести контрольный пакет ее акций. Мы считаем, что сделка приведет к дальнейшему повышению стандартов корпоративного управления и будет позитивно воспринята рынком. Компания продолжит развитие, придерживаясь своей стратегии в интересах всех стейкхолдеров", - прокомментировал Яновский.

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