Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Акции Airbnb и Blackstone войдут в индекс S&P 500 с 18 сентября

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Акции сервиса бронирования жилья Airbnb Inc. и инвестиционной фирмы Blackstone будут включены в расчет фондового индекса S&P 500 с 18 сентября, сообщил индексный провайдер S&P Dow Jones Indices.

Капитализация первой компании составляет сейчас $4 млрд, второй - $129,3 млрд. С начала текущего года она выросла соответственно на 65% и 44%, по данным на начало сентября.

Их акции заменят бумаги страховщика Lincoln National и производителя потребительских товаров Newell Brands, которые перейдут в индекс S&P SmallCap 600.

Кроме того, акции производителя сельскохозяйственной техники Deere & Co. войдут в расчет индекса S&P 100 вместо бумаг аптечной сети Walgreens Boots Alliance также с 18 сентября.

Airbnb Blackstone Walgreens Boots Alliance
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Акционеры "Европейского медицинского центра" одобрили редомициляцию с Кипра

Минфин в 7 раз увеличит ежедневные покупки валюты/золота по бюджетному правилу

Минфин в 7 раз увеличит ежедневные покупки валюты/золота по бюджетному правилу

Китайский девелопер Country Garden избежал дефолта по долларовым бондам

Китайский девелопер Country Garden избежал дефолта по долларовым бондам

Рубль стабилен относительно доллара и юаня на фоне отсутствия ярких стимулов к движению

Рубль стабилен относительно доллара и юаня на фоне отсутствия ярких стимулов к движению

Путин заявил, что рассматривается возможность ускорить строительство "Силы Сибири 2"

Путин заявил, что рассматривается возможность ускорить строительство "Силы Сибири 2"

Молдавия передала свою ГТС в управление румынской компании

Путин заявил о готовности поставить до 1 млн тонн зерна через Турцию

Путин заявил о готовности поставить до 1 млн тонн зерна через Турцию

Коэффициент территории по полису ОСАГО вырос в 17,6 раз для грузовиков из недружественных стран

МТС 11 сентября планирует начать размещение "народных" облигаций на 3 млрд руб.

МТС 11 сентября планирует начать размещение "народных" облигаций на 3 млрд руб.

Инвестиции в US Treasuries могут оказаться убыточными третий год подряд впервые в истории

Инвестиции в US Treasuries могут оказаться убыточными третий год подряд впервые в истории
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });