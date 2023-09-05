Акции Airbnb и Blackstone войдут в индекс S&P 500 с 18 сентября

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Акции сервиса бронирования жилья Airbnb Inc. и инвестиционной фирмы Blackstone будут включены в расчет фондового индекса S&P 500 с 18 сентября, сообщил индексный провайдер S&P Dow Jones Indices.

Капитализация первой компании составляет сейчас $4 млрд, второй - $129,3 млрд. С начала текущего года она выросла соответственно на 65% и 44%, по данным на начало сентября.

Их акции заменят бумаги страховщика Lincoln National и производителя потребительских товаров Newell Brands, которые перейдут в индекс S&P SmallCap 600.

Кроме того, акции производителя сельскохозяйственной техники Deere & Co. войдут в расчет индекса S&P 100 вместо бумаг аптечной сети Walgreens Boots Alliance также с 18 сентября.