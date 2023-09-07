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Власти Нью-Йорка ужесточили правила сдачи жилья в аренду

Власти Нью-Йорка ужесточили правила сдачи жилья в аренду
Фото: Gary Hershorn/Getty Images

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Ужесточенные правила предоставления жилой недвижимости в аренду, принятые в Нью-Йорке в начале этого года, вступили в силу и могут привести к резкому сокращению числа предложений от арендодателей, сообщает MarketWatch.

Согласно новым требованиям, хозяева недвижимости, сдающие ее в аренду на срок менее 30 дней, должны иметь регистрацию на территории города и проживать в предоставляемом жилье, в том числе на протяжении всего периода времени, пока там находятся арендаторы. Кроме того, владелец недвижимости может разместить одновременно не более двух постояльцев.

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Правила затрагивают все платформы для краткосрочного бронирования жилья, включая продукты компаний Airbnb Inc., Booking Holdings, Expedia Group, Vrbo и другие. В результате на одной только площадке Airbnb число объявлений от арендодателей в Нью-Йорке может сократиться на 70%, подсчитали аналитики Skift.

Новые правила станут ударом для туристического сектора, а также для тысяч жителей города и представителей малого бизнеса, которые полагаются на доходы от сдачи недвижимости в аренду и от туризма, отметил директор по глобальной политике Airbnb Тео Йедински.

В июне этого года Airbnb подала иск против властей города, охарактеризовав ужесточение требований как "фактический запрет на краткосрочную аренду жилья в Нью-Йорке", однако суд отклонил иск.

Акции Airbnb теряют в цене 1,8% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость увеличилась на 66%, в то время как индекс Nasdaq Composite за тот же период вырос на 32,5%.

Нью-Йорк Booking Airbnb США
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