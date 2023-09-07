Власти Нью-Йорка ужесточили правила сдачи жилья в аренду

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Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Ужесточенные правила предоставления жилой недвижимости в аренду, принятые в Нью-Йорке в начале этого года, вступили в силу и могут привести к резкому сокращению числа предложений от арендодателей, сообщает MarketWatch.

Согласно новым требованиям, хозяева недвижимости, сдающие ее в аренду на срок менее 30 дней, должны иметь регистрацию на территории города и проживать в предоставляемом жилье, в том числе на протяжении всего периода времени, пока там находятся арендаторы. Кроме того, владелец недвижимости может разместить одновременно не более двух постояльцев.

Правила затрагивают все платформы для краткосрочного бронирования жилья, включая продукты компаний Airbnb Inc., Booking Holdings, Expedia Group, Vrbo и другие. В результате на одной только площадке Airbnb число объявлений от арендодателей в Нью-Йорке может сократиться на 70%, подсчитали аналитики Skift.

Новые правила станут ударом для туристического сектора, а также для тысяч жителей города и представителей малого бизнеса, которые полагаются на доходы от сдачи недвижимости в аренду и от туризма, отметил директор по глобальной политике Airbnb Тео Йедински.

В июне этого года Airbnb подала иск против властей города, охарактеризовав ужесточение требований как "фактический запрет на краткосрочную аренду жилья в Нью-Йорке", однако суд отклонил иск.

Акции Airbnb теряют в цене 1,8% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость увеличилась на 66%, в то время как индекс Nasdaq Composite за тот же период вырос на 32,5%.