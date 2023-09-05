Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:46

Warner Bros. ухудшила прогноз на фингод на фоне забастовки актеров и сценаристов

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Американская медиакомпания Warner Bros. Discovery (WBD) понизила прогноз показателя EBITDA на 2023 финансовый год в связи с продолжающейся забастовкой голливудских актеров и сценаристов, сообщает MarketWatch.

Финансовый ущерб от акции протеста оценивается компанией в $300-500 млн. Годовая скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) теперь ожидается на уровне от $10,5 млрд до $11 млрд против прогнозировавшихся ранее $11-$11,5 млрд.

В миреСборы фильма "Барби" превысили $1 млрд в мировом прокатеСборы фильма "Барби" превысили $1 млрд в мировом прокатеЧитать подробнее

Warner Bros. надеется на скорое прекращение забастовки, но не может сказать, когда она завершится, и исходит из того, что ее последствия будут влиять на показатели компании вплоть до конца 2023 года, отметили в WBD.

В то же время благодаря коммерческому успеху фильма "Барби", который стал самой кассовой кинолентой в истории Warner Bros., свободный денежный поток компании в третьем финансовом квартале может достичь $1,7 млрд, что выше консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных FactSet, в размере $1,65 млрд.

Сценаристы Голливуда начали забастовку в мае текущего года, а в июле к ним присоединились актеры. Участники протеста требуют от Альянса продюсеров кино и телевидения решения таких проблем, как низкая заработная плата и нерегулируемое использование искусственного интеллекта.

Акции Warner Bros. Discovery прибавляют в цене 2,3% в ходе торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость увеличилась на 24,4%, в то время как индекс Nasdaq Composite за тот же период вырос на 33,6%.

Warner Bros
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Акции "Манчестер Юнайдет" падают на рекордные 20% на слухах об отмене продажи клуба

Рубль обновил минимум середины августа в паре с долларом

Цена нефти Brent поднялась выше $91 за баррель впервые с ноября

В ЦБ РФ отметили, что долговой рынок не осознал ястребиный настрой регулятора

Акционеры "Европейского медицинского центра" одобрили редомициляцию с Кипра

Минфин в 7 раз увеличит ежедневные покупки валюты/золота по бюджетному правилу

Минфин в 7 раз увеличит ежедневные покупки валюты/золота по бюджетному правилу

Китайский девелопер Country Garden избежал дефолта по долларовым бондам

Китайский девелопер Country Garden избежал дефолта по долларовым бондам

Рубль стабилен относительно доллара и юаня на фоне отсутствия ярких стимулов к движению

Рубль стабилен относительно доллара и юаня на фоне отсутствия ярких стимулов к движению

Путин заявил, что рассматривается возможность ускорить строительство "Силы Сибири 2"

Путин заявил, что рассматривается возможность ускорить строительство "Силы Сибири 2"

Молдавия передала свою ГТС в управление румынской компании

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });