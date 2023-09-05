Warner Bros. ухудшила прогноз на фингод на фоне забастовки актеров и сценаристов

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Американская медиакомпания Warner Bros. Discovery (WBD) понизила прогноз показателя EBITDA на 2023 финансовый год в связи с продолжающейся забастовкой голливудских актеров и сценаристов, сообщает MarketWatch.

Финансовый ущерб от акции протеста оценивается компанией в $300-500 млн. Годовая скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) теперь ожидается на уровне от $10,5 млрд до $11 млрд против прогнозировавшихся ранее $11-$11,5 млрд.

Warner Bros. надеется на скорое прекращение забастовки, но не может сказать, когда она завершится, и исходит из того, что ее последствия будут влиять на показатели компании вплоть до конца 2023 года, отметили в WBD.

В то же время благодаря коммерческому успеху фильма "Барби", который стал самой кассовой кинолентой в истории Warner Bros., свободный денежный поток компании в третьем финансовом квартале может достичь $1,7 млрд, что выше консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных FactSet, в размере $1,65 млрд.

Сценаристы Голливуда начали забастовку в мае текущего года, а в июле к ним присоединились актеры. Участники протеста требуют от Альянса продюсеров кино и телевидения решения таких проблем, как низкая заработная плата и нерегулируемое использование искусственного интеллекта.

Акции Warner Bros. Discovery прибавляют в цене 2,3% в ходе торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость увеличилась на 24,4%, в то время как индекс Nasdaq Composite за тот же период вырос на 33,6%.