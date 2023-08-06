Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

Сборы фильма "Барби" превысили $1 млрд в мировом прокате

Сборы фильма "Барби" превысили $1 млрд в мировом прокате
Фото: Selcuk Acar/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Фильм "Барби" Греты Гервиг с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях собрал более $1 млрд в мировом прокате через 17 дней после премьеры, сообщает в воскресенье Variety.

На Северную Америку пришлись $459 млн сборов, в других странах фильм суммарно собрал $572 млн.

По данным издания, Гервиг стала первой женщиной-режиссером, чей фильм заработал такую сумму. Это рекорд и для компании Warner Bros: ранее фильмом на ее счету, быстрее всего собравшим $1 млрд, был "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2", который достиг отметки за 19 дней.

Как сообщалось ранее, фильм "Барби" установил рекорд 2023 года по кассовым сборам в США и Канаде в дебютный уик-энд, заработав $155 млн.

Барби Грета Гервиг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Китае привлекли тысячи военных и полицейских для ликвидации последствий тайфуна "Доксури"

В Китае привлекли тысячи военных и полицейских для ликвидации последствий тайфуна "Доксури"

Польский оператор PERN подтвердил повреждение одной из ниток нефтепровода "Дружба"

До 30 человек выросло число жертв железнодорожной катастрофы в Пакистане

До 30 человек выросло число жертв железнодорожной катастрофы в Пакистане

В Париже отменили тестовые соревнования на Сене перед ОИ из-за грязной воды

В Париже отменили тестовые соревнования на Сене перед ОИ из-за грязной воды

Большинство выселенных из лагеря "Колибри" в Турции детей вернулись в РФ

Ким Чен Ын проинспектировал ряд оборонных предприятий КНДР

SpaceX готовится вывести на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

SpaceX готовится вывести на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

Что случилось этой ночью: суббота, 6 августа

Гражданка РФ погибла в Грузии при сходе оползня на горном курорте Шови

На грузинском курорте Шови число погибших из-за оползня увеличилось до пятнадцати

На грузинском курорте Шови число погибших из-за оползня увеличилось до пятнадцати
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });