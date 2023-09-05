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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:46

В ЦБ заявили, что остатки на счетах экспортеров в рупиях незначительны к объему экспорта

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Остатки средств российских экспортеров на счетах в рупиях незначительны по отношению к общему объему экспорта, и они снижаются, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Какие-то расчеты в рупиях есть, они имеют незначительный объем по отношению к общему объему экспорта. Текущие остатки незначительны по отношению к объемам экспорта", - сообщил журналистам Заботкин в кулуарах форума по цифровым финансам, организованного Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА).

"Наш импорт из Индии не нулевой. Ошибочно считать, что географическое направление экспорта напрямую коррелирует с валютой платежа", - сказал зампред ЦБ, отвечая на вопрос, почему снижаются денежные остатки российских экспортеров на счетах в Индии.

Ранее экс-глава банка "Открытие" и бывший министр финансов Михаил Задорнов заявил, что еще одной неочевидной причиной наблюдаемого ослабления рубля являются "зависшие" рупии. "Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов в первом полугодии на $30 млрд, а наш импорт из Индии оценивается примерно в $6-7 млрд в год. Нам нечего покупать в Индии, но мы не можем эти рупии вернуть, поскольку рупия - неконвертируемая валюта. $30 млрд за полгода - больше, чем все положительное сальдо текущего счета", - написал Задорнов в колонке для РБК.

Заботкин в свою очередь отметил, что объемы рупий, которые находятся на счетах российских экспортеров в Индии, имеют другой порядок, чем эти оценки. "Текущие остатки незначительны по отношению к объемам экспорта", - еще раз подчеркнул зампред ЦБ РФ.

ЦБ РФ
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