Россия предложит создать расчетную единицу на площадке БРИКС

Как сказал Антон Силуанов, это может решить проблему не полной конвертируемости валют в расчетах

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Решением проблемы не полной конвертируемости валют, с которой Россия столкнулась, в частности, в резко выросшей в последнее время внешней торговле с Индией, может стать создание расчетной единицы на площадке БРИКС, и Россия будет продвигать эту тему в рамках своего председательства, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

Он сказал это, отвечая на вопросы слушателей своей лекции для молодежи, прошедшей на ВДНХ.

Россия в 2024 году будет председателем в БРИКС, в октябре в Казани пройдет саммит объединения. Сейчас в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, но недавно еще целый ряд государств получил приглашение присоединиться к организации.

"Проблема (с расчетами в ВЭД - ИФ) есть, действительно, у нас партнеры сегодня основные торговые - Китай, Индия, Турция, Персидский залив, во всяком случае, все те дружественные страны, куда переориентируются торговые потоки. И если китайский юань конвертируемый, и расчеты в китайских юанях абсолютно такие же, как в других конвертируемых валютах, то в индийских рупиях есть проблема. Наши партнеры индийские говорят - давайте мы вам лучше не заплатим, а вы вкладывайтесь этими деньгами в нашу экономику. И многие так и поступают. Но мы-то говорим, что давайте за экспортные товары выручку-то сюда, в Россию возвращайте. А нам говорят (российские компании-экспортеры - ИФ) - а что нам возвращать, если нам не дают?", - сказал Силуанов.

Промежуточные решения у этой проблемы есть, но они сопряжены с затратами.

"Даже и по рупиям, которые не полностью конвертируемы, можно найти решения. Самое простое - это расчеты через третьи страны. Через китайские юани всегда индийцы хотят работать. Через другие валюты, в том числе дирхамы, такие расчеты происходят. Индия тоже торгует с другими партнерами помимо России и имеет профицит или дефицит своих торговых балансов. И где-то оседают рупии, и эти рупии нужны будут другим странам для покупки у индийских партнеров товаров, а где-то наоборот - как вот у нас, нам рупии особо не нужны, потому что у нас нет больших импортных поставок из Индии, которые перекрывали бы наши экспортные платежи. Поэтому через третьи страны, через конвертацию индийских рупий в другие валюты и потом в рубли такая схема работает. Этим занимаются финансовые структуры, этим занимаются банки и т.д. И получается следующее - если ты поставил товар нашим партерам из Индии и хочешь получить деньги, рубли или другую валюту, придется за это заплатить определенным дисконтом", - объяснил министр.

Системный выход из ситуации надо искать на международной площадке, считает он.

"Мы в следующем году будем председательствовать в БРИКС, и одна из тем, которые Минфин будет заявлять и прорабатывать с нашими коллегами - создание расчетов и расчетной единицы, которая позволила бы решить вопросы конвертации, расчетов, чтобы можно было с учетом торговых операций между странами БРИКС не иметь этих проблем", - заявил глава Минфи.

"Кстати, есть одно из инновационных предложений - на базе определенной корзины валют стран БРИКС выпустить цифровой финансовый актив. Стейблкоин, обеспеченный корзиной валют стран БРИКС. Это было бы круто - мы будем рассчитываться в рамках нашей системы созданной расчетной единицей, обеспеченной корзиной валют стран-участниц. Это было бы здорово. Но это надо проработать. Очень много деталей, очень много вопросов, которые нужно будет обсуждать с нашими партнерами. Эта та тема, которую мы заявляем с точки зрения финансового трека в рамках нашего председательства в БРИКСе", - заключил министр.