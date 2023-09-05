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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:46

Акции "Манчестер Юнайдет" падают на рекордные 20% на слухах об отмене продажи клуба

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Цена бумаг английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" во вторник падает рекордными темпами с момента выхода клуба на биржу, то есть с 2012 года, на сообщениях СМИ о том, что владельцы команды передумали её продавать.

Акции компании-владельца Manchester United дешевеют на 20,6% в ходе торгов во вторник на бирже в Нью-Йорке. С начала года капитализация Manchester United снизилась на 3%.

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Семья Глейзеров, владеющая "Манчестер Юнайтед" с 2005 года, планирует отложить продажу команды до улучшения ситуации на мировых рынках, написало издание Mail Online. Смена владельцев клуба была анонсирована в ноябре 2022 года, на покупку "красных дьяволов" претендовали катарский шейх Джасим бен Хамад Аль-Тани, глава химической компании Ineos Джим Рэтклифф и финский предприниматель Томас Зиллиакус. Оценка стоимость клуба доходила до $7,5 млрд.

Слухи об отмене сделки наверняка расстроят фанатов "Манчестер Юнайтед", пишет MarketWatch. Они давно призывали Глейзеров продать клуб, обвиняя американских владельцев в плохих результатах: одна из самых титулованных команд Англии завоевала лишь один трофей за последние шесть лет.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги манкунианцы занимают 10-е место, одержав две победы и потерпев два поражения в четырех стартовых матчах. Команда в этом сезоне будет выступать в Лиге чемпионов, где сыграет в одной группе с "Баварией", "Копенгагеном" и "Галатасараем".

Манчестер Юнайтед футбол
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