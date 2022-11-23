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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:03

Владельцы "Манчестер Юнайтед" рассматривают возможность продать клуб

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Владелец одного из самых успешных футбольных клубов Англии "Манчестер Юнайтед" - Manchester United Plc - оценивает различные стратегические альтернативы дальнейшего развития клуба, среди которых названа и его продажа.

"Поскольку мы стремимся продолжать (...) историю успеха клуба, совет директоров Manchester United санкционировал проведение тщательной оценки стратегических альтернатив. Мы рассмотрим все варианты, отвечающие интересам фанатов клуба", - говорится в заявлении сопредседателей совета директоров Manchester United Аврама и Джоэля Глейзеров.

Среди других "стратегических альтернатив" компания может также рассмотреть частичную продажу клуба или привлечение инвестиций на различные проекты, включая ремонт и модернизацию стадионов и инфраструктуры.

Компания и семья Глейзеров тесно сотрудничает с финансовыми консультантами по вопросам дальнейшего развития. Консультантом Manchester United выступает The Raine Group, Глейзеров - Rothschild and Co.

В августе 2022 года Bloomberg сообщал со ссылкой на источники, что Глейзеры могут рассмотреть вариант продажи миноритарной доли в Manchester United и что в рамках сделки весь клуб мог быть оценен в 5 млрд фунтов ($6 млрд).

Котировки акций Manchester United подскочили на 11% на дополнительных торгах в Нью-Йорке во вторник после публикации сообщения клуба. Рыночная капитализация ФК с начала года выросла почти на 5% и составляет сейчас порядка $2,12 млрд.

Малкольм Глейзер купил "Манчестер Юнайтед" за 790 млн фунтов в 2005 году. После его смерти в мае 2014 года клуб перешел к его шестерым детям, которые ранее не раз заявляли, что не планируют продавать команду.

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